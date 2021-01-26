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Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими шоу "Орел и решка"

ТВ и сериалы
    26.01.2021, 15:27
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости

Названы ведущие юбилейного сезона популярного телешоу "Орел и решка", отмечающего свое десятилетие.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как передает Газета.ru со ссылкой на телеканал "Пятница", ими стали шоумен и актер Александр Гудков и певец и автор песен Иван Дорн.

При этом стоит отметить: такое впервые в истории программы - что ее ведущими будут двое мужчин.

"Мы с Дорном на проекте, как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!" - посулил Гудков. Дорн заверил, что поучаствовать в передаче "превратилось в его мечту".

Премьера сезона состоится 15 февраля.

Трэвел-шоу "Орел и решка" выходит с 13 февраля 2011 года. В разное время его ведущими были Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Жанна Бадоева, Анастасия Короткая, Алан Бадоев, Андрей Бедняков и Антон Птушкин.

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