Постановление правительства Камчатского края от 25 января 2021 года № 22-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Камчатском крае за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Камчатского края от 05.03.2008 № 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае", Законом Камчатского края от 27.03.2013 № 225 "О потребительской корзине в Камчатском крае" правительство постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Камчатском крае за IV квартал 2020 года на душу населения - 21 524 рубля, для трудоспособного населения - 22 535 рублей, пенсионеров - 17 040 рублей, детей - 23 038 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства - Первый вице-губернатор Камчатского края А.О.Кузнецов







