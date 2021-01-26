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26.01.2021,  
11:49
Текст:  Алексей Моисеев

Китай отказывается от плавающих танков Type 63A

В Китае постепенно отказываются от легких плавающих танков Type 63A (ZTZ-63А). В настоящее время они эксплуатируются лишь в батальонах четырех соединений и, по разным оценкам, их число вряд ли превышает сотню штук.
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

"Шестьдесят третьи" в своем первоначальном облике появились почти 60 лет назад. Кроме Народно-Освободительной Армия Китая, они достаточно активно задействовались во Вьетнаме в период войны по освобождению от американской оккупации, затем в Камбодже. Их поставляли также в Северную Корею.

В конце 90-х годов Type 63 порядком устарели, поэтому было решено провести радикальную модернизацию.

Вместо старой полусферической башни была установлена новая, угловатая по своей форме, сваренная из плоских бронеплит.

Ранее использовавшуюся 85-мм пушку решили заменить на 105-мм нарезное низкоимпульсное орудие с боекомплектом в 45 выстрелов. Сообщалось, что появилась возможность вести стрельбу запускаемыми через ствол управляемыми по лазерному лучу противотанковыми ракетами. Их максимальная дальность полета составляла 5000 м.

Фото: Milli Dos / youtube.com
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Установленную систему управления огнем снабдили лазерным дальномером и бесподсветочным ночным прицелом. Появились также 7,62-мм и 12,7-мм пулеметы.

Мощность двигателя - 500 л.с. Максимальная скорость по шоссе может достигать 60 км/ч, а при форсировании водных преград - 12-15 км/ч. Боевая масса - 22 тонны. Экипаж - 4 человека.

Как ожидается, все Type 63A уже в ближайшем будущем будут полностью заменены на более современные ZTD-05.

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Фото: Пресс-служба ЦВО
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