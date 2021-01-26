Новости

Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться 13:55
Медведев: Жители осажденного Севастополя должны получить ветеранские выплаты 13:54
Попова: Переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к "британскому" штамму 13:53
Disney ограничил доступ к классике из-за ее "неполиткорректности" 13:53
В Москве задержаны двое мужчин, применивших насилие в отношении правоохранителей 13:49
Зюганов призвал создать комиссию для расследования организации незаконных акций 13:48
Малышева: Передача COVID от матери к плоду и с грудным молоком исключена 13:47
В США потребовали удалить Telegram из Google Play 13:45
На Кубани начальницу отдела полиции будут судить за взятку 13:43
Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1" 13:42
В московских СИЗО возобновили краткосрочные свидания и прием передач 13:42
В Петербурге ослепили лазером пилота садящегося самолета 13:41
Составлен рейтинг 50 культовых фильмов, не имевших кассового успеха 13:36
Матвиенко призвала дать женщинам равные шансы с мужчинами на проход в ГД 13:35
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме 13:25
Количество пациентов с COVID-19 под наблюдением сократилось на 11% 13:23
Путин направил соболезнования семье Приходько 13:17
Омичи вернули в полицию выданные по ошибке деньги 13:17
На этой неделе в регионы направят почти 2 млн доз вакцины от COVID-19 13:15
Классику отечественного кино планируют начать изучать в школах 13:13
В Мордовии возбудили дело по сети подпольных казино в трех регионах РФ 13:09
Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина 13:07
Лавров объяснил актуальность возвращения к ядерной сделке с Ираном 13:03
Стало известно, под каким названием лыжники из России выступят на ЧМ 13:02
Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 13:23
Рубрика: Общество

Количество пациентов с COVID-19 под наблюдением сократилось на 11%

Текст: Владимир Кузьмин

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением, в этом году сократилось на 11 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. На 10 процентов снизилось число пациентов, которым требуется реанимационная защита.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
За сутки в России подтвержден 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах

Коечный фонд в размере 256 тысяч коек загружен сегодня на чуть более 70 процентов, отметил глава Минздрава. "Мы уже начали возврат ряда медицинских организаций, медицинских коек к обычному оказанию медицинской помощи пациентам, в том числе с неинфекционными заболеваниями", - заявил он.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
На выплаты медработникам дополнительно выделили более 9 млрд рублей
Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться
Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера
Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России