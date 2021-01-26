Количество пациентов с COVID-19 под наблюдением сократилось на 11%

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся под наблюдением, в этом году сократилось на 11 процентов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе президиума Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. На 10 процентов снизилось число пациентов, которым требуется реанимационная защита.

Коечный фонд в размере 256 тысяч коек загружен сегодня на чуть более 70 процентов, отметил глава Минздрава. "Мы уже начали возврат ряда медицинских организаций, медицинских коек к обычному оказанию медицинской помощи пациентам, в том числе с неинфекционными заболеваниями", - заявил он.