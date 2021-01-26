Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболел 171 депутат палаты парламента (из общего состава в 450 человек).

В интервью радио "Комсомольская правда" спикер также сообщил, что 46 депутатов уже сделали прививку. И еще 57 депутатов "сегодня прививаются". Сам спикер тоже прошел вакцинацию, а до этого коронавирусом не болел.

Между тем, несмотря на ситуацию, с начала пандемии Госдума не прекращала свою работу.

В целом же год, по оценке спикера, "должен быть переломным, если говорить о пандемии".