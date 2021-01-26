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26.01.2021 19:17
Рубрика: Легковые авто

Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Крупнейший в мире завод по производству дизельных моторов для легковых автомобилей последовательно переориентируют на выпуск электродвигателей. Речь идет о предприятии PSA (Peugeot-Citroen) в Тремери (на востоке Франции), входящем сейчас в состав единого с FCA (FIAT-Chrysler) концерна Stellantis.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Если в 2020-м на электродвигатели пришлось 10% от общего объема выпуска на заводе, то в 2021-м он будет удвоен, до 180 000 единиц в год, а к 2025-му достигнет 900 000 экземпляров, или более 50% от пикового объема предприятия до пандемии, пишет Reuters.

Ближайшие годы электромоторы и ДВС на заводе будут выпускать бок о бок, однако производство дизельных двигателей для легковых автомобилей доживает свой век.

Тенденция выражена и в меняющейся структуре рынка: по данным консалтингового агентства JATO Dynamics, сентябрь 2020 года стал первым месяцем, когда продажи автомобилей на альтернативных типах энергии - электромобилей и гибридов - превысили продажи автомобилей с двигателями на топливе в ЕС.

Спрос на дизельные легковушки резко упал после "дизельгейта" в 2015-м. Напомним, этим термином называют скандал, когда концерн Volkswagen уличили в использовании на машинах обходного софта, занижающего выбросы вредных веществ.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Эксперты выражают тревогу о негативных последствиях вытеснения производства ДВС выпуском электромоторов для занятости населения. Первое само по себе более ресурсоемко: в нем больше технологических процессов, требуется больше квалифицированных специалистов и трудозатрат.

Особенно остро стоит вопрос для стран ЕС. На производстве дизельных моторов здесь по сей день трудится большая доля занятых в автопроизводстве в целом - например, в Германии около 8%.