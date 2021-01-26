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26.01.2021 13:35
Рубрика: Власть

Матвиенко призвала дать женщинам равные шансы с мужчинами на проход в ГД

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готовит обращение к лидерам политических партий с просьбой при формировании списков на выборы в Госдуму обеспечить женщинам такие же шансы на прохождение в парламент, что и мужчинам.

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"Они поступают хитро - вроде там есть 50 на 50 мужчин и женщин, но в проходной части в основном мужчины, а женщины там во втором эшелоне, чтобы привлечь женский электорат", - отметила она в ходе встречи с выпускницами образовательной программы "Женщина-лидер".

"Я сейчас готовлю обращение ко всем лидерам партий накануне выборов в Госдуму. Мы будем обращаться к ним, чтобы они при подготовке и формировании (списков) кандидатов все-таки выдерживали правильное соотношение с учетом равных возможностей", - сообщила Матвиенко.

По ее мнению, женщины недооценены в российских органах власти. "Если брать среднюю температуру по госпиталю, то по количеству женщин-руководителей мы выглядим неплохо. В то же время Россия подвергается критике за низкий процент женщин среди депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, руководителей на уровне принятия решений. Нам есть над чем работать", - сказала Матвиенко.

"Мы не просим никаких тепличных условий, мы не просим снисходительного отношения к нам. Мы хотим конкурировать в равной и честной борьбе", - добавила она.

Фото: РИА Новости
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Глава Совфеда также призвала участниц встречи "всерьез задуматься о возможности принять участие в этом году в выборах депутатов муниципальных, региональных законодательных органов субъектах Федерации, а может быть и Государственной думы".

По мнению спикера, для успешного развития страны крайне важно, чтобы как можно больше женщин принимали участие в работе органов власти на всех уровнях, "в том числе и на высоких государственных постах". "Это не самоцель, жизнь и практика показывают, что только такое государство может развиваться гармонично", - подчеркнула Матвиенко.

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