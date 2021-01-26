Минздрав может отменить новые требования из-за жалоб стоматологов

Предоставляющие стоматологические услуги клиники могут получить послабления в плане оснащения и порядка проведения рентгенологических мероприятий. Это следует из письма замминистра здравоохранения Евгения Камкина, которое 21 января было направлено бизнес-омбудсмену Борису Титову. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

С соответствующим запросом бизнес-омбудсмен в конце прошлого года обращался к вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его словам, заложенные в приказах Минздрава требования могут привести к массовому закрытию коммерческих стоматологических клиник.

Как сообщалось ранее, С 1 января в силу вступили два приказа ведомства № 560н и № 786н, обязывающие клиники, в случае отсутствия рентген-кабинета, оснащаться специальными аппаратами - радиовизиографами и ортопантомографами. Помимо этого, клиники должны были привлекать дополнительный персонал (врачей-рентгенологов), а протоколы рентгенологического исследования оформлять в течение 24 часов.

В письме Евгения Камкина говорится, что оба приказа подпадают под "регуляторную гильотину". "По сути, это означает отмену действующих документов, если подтверждается их негативное влияние на работу бизнеса", - пишет издание, со ссылкой на экспертов.