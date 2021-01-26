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26.01.2021 15:14
Рубрика: Власть

Мишустин назвал Приходько профессионалом высочайшего класса

Текст: Галина Мисливская

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего заместителя главы кабмина Сергей Приходько.

Фото: Михаил Самошкин
Скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько

"Многие годы Сергей Эдуардович работал на ответственных государственных постах. В министерстве иностранных дел, администрации президента России и правительстве Российской Федерации проявил себя профессионалом высочайшего класса, внес значимый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление позиций нашего государства на мировой арене", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин подчеркнул, что Приходько "блестяще владел искусством дипломатии, досконально разбирался в тонкостях внешнеполитических процессов, всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы России", а во главе аппарата правительства обеспечивал эффективную работу органов исполнительной власти по выполнению стратегических задач, направленных на развитие экономики и социальной сферы, многое сделал для совершенствования законодательства и нормативного регулирования в России.

Кроме того, Сергей Приходько, по словам премьера, отличался уникальными личными и деловыми качествами, сильным характером, принципиальностью. "И при этом всегда с теплотой и искренностью относился к людям. Таким он и останется в сердцах всех, кто его знал и уважал", - говорится в телеграмме.

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