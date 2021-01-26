Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто"

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в скором времени перейдет на правах аренды в итальянский клуб "Беневенто".

Итальянская сторона в течение нескольких дней рассчитывает уладить все формальности по аренде аргентинского форварда. Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, переход состоится в течение двух дней. Он также утверждает, что "Беневенто" арендует игрока на полгода с возможностью продления аренды на год, после чего сможет выкупить игрока за 11 млн евро.

Напомним, что Гайч перебрался в ЦСКА из чемпионата Аргентины прошлым летом, однако, так и не смог стать полноценным игроком основного состава. В 13 матчах РПЛ он не смог отметиться забитыми мячами.

Единственный гол за ЦСКА он забил в Лиге Европы в ворота австрийского "Вольфсберга".