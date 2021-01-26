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26.01.2021 17:07
Рубрика: Спорт

Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто"

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в скором времени перейдет на правах аренды в итальянский клуб "Беневенто".

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Итальянская сторона в течение нескольких дней рассчитывает уладить все формальности по аренде аргентинского форварда. Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, переход состоится в течение двух дней. Он также утверждает, что "Беневенто" арендует игрока на полгода с возможностью продления аренды на год, после чего сможет выкупить игрока за 11 млн евро.

Напомним, что Гайч перебрался в ЦСКА из чемпионата Аргентины прошлым летом, однако, так и не смог стать полноценным игроком основного состава. В 13 матчах РПЛ он не смог отметиться забитыми мячами.

Единственный гол за ЦСКА он забил в Лиге Европы в ворота австрийского "Вольфсберга".

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