Новый вариант скоростного вертолета SB>1 показали на видео

Американские компании Sikorsky и Boeing предложили изменения в конструкцию перспективного скоростного вертолета SB>1 Defiant. Новая версия получила название Defiant-X.

Defiant-X получил усовершенствованное шасси - рулевую стойку в носовой части, которой не было у SB>1 Defiant. Об этом пишет издание Breaking Defense. Как считают эксперты, это прибавит веса вертолету, но зато улучшит стабильность при приземлении, например, на грунтовые поверхности.

Defiant-X избавился и от выступающего сопла, которое было у SB>1 под несущими винтами в хвосте вертолета. В новой конструкции отработанные газы отводятся другим способом, что делает машину более незаметной для вражеских инфракрасных датчиков.

В Defiant-X поменяли вид носовой части, которая стала более заостренной, и обтекаемую хвостовую часть. Данные конструкторские решения, как пишет издание, улучшат управляемость вертолета.

Повлияют ли новые конструкторские решения на скорость винтокрылой машины, что является приоритетом для армии, не сообщается.