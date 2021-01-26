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26.01.2021 13:25
Рубрика: Власть

Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме

Текст: Кира Латухина

Речь президента России на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о новых вызовах и о том, как меняется мир в эпоху пандемии.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Темы Давоса хорошо известны: новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы, поэтому именно это", - ответил на вопрос журналистов на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выступление планируется достаточно объемным и очень интересным, сказал Песков. При этом он не стал анонсировать основные моменты.

"В целом, наверное, как мир меняется в эпоху пандемии", - пояснил Песков.

Выступление Владимира Путина планируется завтра примерно в 14.00 по московскому времени.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Давосский форум

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