Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме

Речь президента России на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет о новых вызовах и о том, как меняется мир в эпоху пандемии.

"Темы Давоса хорошо известны: новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы, поэтому именно это", - ответил на вопрос журналистов на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выступление планируется достаточно объемным и очень интересным, сказал Песков. При этом он не стал анонсировать основные моменты.

"В целом, наверное, как мир меняется в эпоху пандемии", - пояснил Песков.

Выступление Владимира Путина планируется завтра примерно в 14.00 по московскому времени.