Президент Беларуси произвел кадровые перестановки

Очередной пакет кадровых решений принял 26 января глава Беларуси, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, уточняя, в частности, о назначении 45-летнего Василия Герасимова председателем Комитета Государственного контроля.

Давая оценку этой государственной структуре, глава государства похвалил КГК за оперативность и принципиальность. "Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону", - заявил глава государства. Обратил президент внимание своего визави и на необходимость дальнейшего укрепления контроля над расходованием бюджетных средств, вводом в эксплуатацию недостроенных объектов и в сфере распоряжения госсобственностью.

В этот же день Лукашенко согласовал назначение бывшего вице-премьера Игоря Ляшенко генеральным директором ОАО "Гродно Азот", пояснив, что новый руководитель давно знаком с его работой, курируя это предприятие на посту вице-премьера и руководителя концерна "Белнефтехим". "Это очень важное предприятие, стратегическое, - подчеркнул белорусский руководитель. - Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина. Не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это", - напутствовал он Ляшенко.

Новый лидер появился во вторник и у Брестской области. Им стал Юрий Шулейко, который до этого более трех лет занимал должность помощника президента - инспектора по Гомельской области. "Мы уже обстоятельно обсудили аспекты вашей работы на Гомельщине и разговаривали по Бресту. Вы понимаете, что там надо делать", - отметил Лукашенко.

Президент добавил, что он намерен посетить Гродненскую область, а затем будет планировать поездку и на берега Буга. "Брест и Брестская область - регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей".

Затронули кадровые перестановки и руководство телеканала. Главой ЗАО "Столичное телевидение" Лукашенко согласовал назначение Кирилла Казакова. Должность руководителя телеканала СТВ, уточнили новостные порталы, стала вакантной после того, как занимавший ее Игорь Луцкий в июне прошлого года был назначен министром информации, а исполнять обязанности гендиректора стал его заместитель Кирилл Казаков. "Так случилось, что я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Уже почти не вижу разницы между СТВ и, как у нас принято говорить, ведущими каналами. Хотя у вас тоже один из ведущих каналов", - подчеркнул глава государства.

На СТВ, по его оценке, появилось много новых лиц, "толковых и патриотичных", в том числе молодежи, запустились новые проекты. "Коллектив к вам хорошо относится, - добавил президент. - Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась".