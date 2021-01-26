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26.01.2021,  
17:29
Текст:  Антон Валагин

Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео десантирования подразделений ВДВ с новейшей боевой техникой.

Фото: Дмитрий Cкляренко/Wikimedia.org
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Тренировка прошла в Костромской области. Десантников и их технику подняли в небо военно-транспортные самолеты Ил-76, высадка проводилась на скорости более 360 километров в час, интервал выхода бойцов из самолета составил 0,7 секунды.

Вместе с десантниками на парашютных системах в заданный район опустились их боевые машины БМД-4М. По многим узлам они унифицированы с БМП-3 - в частности, имеют гидропневматическую подвеску с изменяемым клиренсом и режим бесшумного электрохода. Боевая машина десанта вооружена двумя пушками калибра 30 и 100 мм, четырьмя ПТУР и пулеметом.

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Фото: Boeing / youtube.com
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