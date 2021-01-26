Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео десантирования подразделений ВДВ с новейшей боевой техникой.

Тренировка прошла в Костромской области. Десантников и их технику подняли в небо военно-транспортные самолеты Ил-76, высадка проводилась на скорости более 360 километров в час, интервал выхода бойцов из самолета составил 0,7 секунды.

Вместе с десантниками на парашютных системах в заданный район опустились их боевые машины БМД-4М. По многим узлам они унифицированы с БМП-3 - в частности, имеют гидропневматическую подвеску с изменяемым клиренсом и режим бесшумного электрохода. Боевая машина десанта вооружена двумя пушками калибра 30 и 100 мм, четырьмя ПТУР и пулеметом.