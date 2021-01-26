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26.01.2021 19:13
Рубрика: Происшествия

Ярославские ученые получили условные сроки за передачу технологий за рубеж

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Рыбинский городской суд признал виновными в незаконной передаче иностранной организации технологий, научно-технической информации и незаконном выполнении работ для иностранной организации двух бывших специалистов ПАО "ОДК-Сатурн.

По информации официального представителя Ярославского областного суда Ольги Козловой, суд в Рыбинске установил, что в 2018 году уже находившийся на пенсии начальник управления главного металлурга предприятия вступил в переговоры с китайским институтом, после чего китайская сторона заключила с мужчиной консультационные контракты и трудовой договор.

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- Сотрудник рыбинского завода принял на себя обязательства по созданию в интересах китайского института полного технологического цикла точного литья: подготовке техзаданий на все производственное оборудование, проведению испытаний, пуско-наладочных и приемочных работ, передаче техусловий на сырьевые материалы и др., - рассказала Ольга Козлова.

В суде подчеркивают, что специалист знал - интересующие иностранцев детали используются при создании вооружения и военной техники, а также средств доставки оружия массового поражения.

Поскольку сам экс-начальник управления главного металлурга всеми необходимыми компетенциями не обладал, он привлек к выполнению задачи еще одного пенсионера - сотрудника, работавшего на предприятии с 1980 по 2018 годы, в том числе на должностях старшего мастера участка и ведущего инженера-технолога.

Бывшие высокопоставленные заводчане, пользуясь сохранившимися связями, обращались к сотрудникам завода, не подозревавшим об их договорах с китайцами, и получали от них всю необходимую научно-техническую информацию. На основании полученных сведений они составляли техзадания на оборудование, технологические процессы, искали поставщиков и производили приемку производственного оборудования и сырья.

- Один из участников сделки с зарубежным институтом в августе 2019 года переехал на территорию КНР для выполнения пуско-наладочных работ на оборудовании, закупленном китайским институтом при его посредничестве и по переданным им техническим заданиям, а также для обучения специалистов института навыкам литья, - уточнила представитель облсуда.

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При этом он продолжал получать по телефону и электронной почте от своего оставшегося в Рыбинске подельника нужную научно-техническую информацию, а также консультироваться с ним по способам устранения недостатков производственного цикла.

Задержали "командированного" в КНР в октябре 2019 года, когда он приехал в Россию для выполнения приемочных испытаний производственного оборудования. После этого мужчина намеревался снова отправиться в КНР для дальнейшей постановки производственного цикла.

По мнению следствия и суда, экс-работники предприятия в корыстных целях совершили незаконную передачу технологий, научно-технической информации, незаконно выполняли работы, которые могут быть использованы при создании вооружения, военной техники и средств доставки оружия массового поражения.

Суд признал обоих виновными. Зачинщик "операции" приговорен к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Его приятелю суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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