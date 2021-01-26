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26.01.2021 17:32

Юрий Моисеев поздравил заслуженного педагога

26 января глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с днем рождения труженика тыла, заслуженного педагога Любовь Борисовну Котельникову.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

"С огромным удовольствием поздравляю Вас с праздником и от всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего настроения! - обратился к виновнице торжества Юрий Моисеев. - Вы - представитель того героического поколения, стойкости, запасу оптимизма и жизненных сил которого можно только позавидовать, всегда сохраняете бодрость духа и заряжаете своим позитивом всех окружающих!"

Фото: Калужская городская дума
В Калуге издали книгу "Мы из пятой школы"

В годы Великой Отечественной войны Любовь Борисовна трудилась в тылу, приближая Победу, всю свою жизнь посвятила педагогике, удостоена званий "Заслуженный учитель РФ" и ветеран труда, возглавляла калужский клуб учителей-ветеранов.

Глава Калуги вручил имениннице цветы, торт и подарок.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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