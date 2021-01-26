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26.01.2021 16:04
Рубрика: Происшествия

На юго-западе Москвы задержали живодера

Текст: Михаил Фалалеев
Мужчина решил устроить настоящую охоту в Москве на улице Архитектора Власова. Не выходя из своей иномарки, он открыл стрельбу из пневматической винтовки по дворовым кошкам. Одно из животных погибло.

В пресс-службе УВД по ЮЗАО Москвы сообщили, что участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Черемушки задержали живодера. Им оказался 31-летний житель столицы.

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Оказалось, что это не первый случай такого сомнительного развлечения. Установлена причастность задержанного к ранению кошки около дома на улице Гарибальди. Об этом сообщили местные жители. В тот раз животное не погибло, сейчас оно находится в ветлечебнице.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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