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26.01.2021 17:31

На Нововоронежской АЭС выбрали лучшую смену

На Нововоронежской АЭС впервые выбрана лучшая смена инновационных энергоблоков.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Конкурс на звание лучшей смены блочного пульта управления (БПУ) проводится на всех АЭС России, где есть однотипные блоки. На Нововоронежской АЭС для персонала БПУ энергоблоков №6,7 поколения "3+" такой конкурс был проведен впервые. На двух энергоблоках трудятся 10 смен, по 5 человек в каждой, поочередно они контролируют все параметры работы энергоблока. На первом, теоретическом этапе конкурса каждому из представителей смен было задано по 50 вопросов касающихся их деятельности, при этом баллы суммировались за счет общей командной работы.

В финал практической части вышли 4 смены - "Б", "В" и "Г" энергоблока №6, и смена "А" энергоблока №7. На полномасштабном тренажере им было предложено пройти сложное задание, сценарий которого включал аварийные ситуации и нарушения нормальной эксплуатации энергоблока. Каждой смене предстояло удержать блок в стабильном, работоспособном состоянии.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Здесь оценивается не каждый индивидуально, а именно командная работа всей смены. Персонал БПУ это единый коллектив, единая команда, и то как они себя проявляют во время отказов сильно влияет на безопасность всей АЭС. Персонал БПУ это те, кто стоит на острие и оценивать их деятельность просто необходимо", - отметил старший начальник смены Нововоронежской АЭС Максим Тучков.

В результате, весь пьедестал почета заняли работники энергоблока №6; Первое место - смена "В", начальник смены Владислав Исаев,

Второе место - смена "Г", начальник смены Евгений Крючков,

Третье место - смена "Б", начальник смены Петр Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Сейчас на Нововоронежской АЭС ежегодно "Лучшего по профессии" определяют среди двух десятков специальностей. Победители получают материальное вознаграждение. Победа на конкурсе дает приоритет среди соискателей на повышение разряда, а при наличии вакансии, при назначении на вышестоящую должность.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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