В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Столичный департамент транспорта рекомендовал горожанам в вечерний час пик пользоваться не автомобилями, а общественным транспортом.

Рекомендации ведомства связаны с ухудшением погоды. В Москве прогнозируется мокрый снег, ветер усилится до 17 метров в секунду. Сейчас уровень загруженности столичных дорог - 5 баллов из 10, вечером ожидается 7-8. На данный момент затруднено движение на Сретенке и на 26-м километре МКАД.

Водителей также просят объезжать Профсоюзную улицу, где для частного транспорта введены ограничения в связи с закрытием части "оранжевой" ветки метро.