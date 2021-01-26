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26.01.2021 16:37
Рубрика: Дороги

В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Столичный департамент транспорта рекомендовал горожанам в вечерний час пик пользоваться не автомобилями, а общественным транспортом.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
На юго-западе Москвы появится новое метро

Рекомендации ведомства связаны с ухудшением погоды. В Москве прогнозируется мокрый снег, ветер усилится до 17 метров в секунду. Сейчас уровень загруженности столичных дорог - 5 баллов из 10, вечером ожидается 7-8. На данный момент затруднено движение на Сретенке и на 26-м километре МКАД.

Водителей также просят объезжать Профсоюзную улицу, где для частного транспорта введены ограничения в связи с закрытием части "оранжевой" ветки метро.