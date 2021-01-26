Тульская полиция опровергла обвинения в бездействии при гибели мужчины

Трагедия произошла в ночь с субботы на воскресенье. По сообщению на странице регионального отделения "Лиза Алерт" в соцсети, 70-летний житель поселка Бегичесвский Богородицкого района ушел из дома на родник и не вернулся домой. Его сосед около полуночи обратился в полицию, где его заявления якобы не приняли, а затем пошел за помощью к поисковикам.

На поиск пропавшего сразу же прибыл один из добровольцев, проживающий неподалеку. Через полчаса приехали сотрудники полиции. Но вместо того, чтобы искать пропавшего старика, отвезли волонтеров в райотдел в Богородицк, где до утра "проводили воспитательную беседу". К тому времени к поискам приступили добровольцы из других городов. Пенсионера нашли погибшим.

По данным волонтерского движения, в 4:55 мужчина был найден погибшим: скорее всего, из-за проблем со зрением он свернул с тропинки, не смог найти дорогу в темноте, выбился из сил, замерз и погиб. Активисты считают, что если бы поиски начались в 0:37, возможно, заблудившийся был бы жив.

По информации полиции, служебная проверка действий сотрудников полиции началась в тот же день. Заявление о пропаже 70-летнего пенсионера поступило в 00:07, на место выехали сотрудники. Соседа и волонтера действительно отвезли в отделение полиции: один был в состоянии алкогольного опьянения, их пояснения не согласовывались между собой. Полицейские заподозрили неладное, и им пришлось забрать добровольцев. По всей видимости, свою роль сыграла и личность волонтера - он был ранее судим за кражу, а в настоящее время в суде находится дело по обвинению его в вандализме на кладбище.

- Проверкой установлено, что пока одни сотрудники полиции разбирались с доставленными, другие занимались организацией поисков. Были оповещены оперативные службы, на место направились также сотрудники МЧС, - пояснил Ярцев.

Установлено также, что мужчина пропал еще днем, и примерно с 17 часов сосед и доброволец искали его самостоятельно. Заявки же в поисковую организацию и в полицию поступили лишь около полуночи.

Погибший пенсионер был найден в 200 метрах от дома. Как установила судмедэкспертиза, мужчина умер не от переохлаждения, а от сердечного приступа. Смерть наступила за несколько часов до обращения в полицию.

МВД продолжает мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.