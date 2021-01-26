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26.01.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

Жительница Твери перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Пожилая жительница Твери перевела телефонным мошенникам более 1,6 миллиона рублей.

В УМВД по Тверской области сообщили, что в Московский отдел полиции по городу Твери обратилась 74-летняя женщина. С ее слов, ей неоднократно поступали звонки от некоего мужчины, который представлялся сотрудником "мониторинга финансовых средств России". Звонивший убедил пенсионерку в том, что ее накоплениям угрожает несанкционированное списание, избежать которого можно только путем перевода денежных средств на "безопасный счет".

Фото: iStock
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- Доверившись злоумышленнику, женщина перевела ему через платежные терминалы, находящиеся в разных частях областного центра, свои денежные средства - один миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Через некоторое время, поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

В полиции подчеркивают, что мошенники не всегда преследуют цель узнать реквизиты карты. Самый простой способ незаконного обогащения - это убедить человека в том, что он должен перевести деньги самостоятельно, чтобы избежать необратимых последствий.

- Мошенники выступают в роли государственных служащих, сотрудников службы безопасности банков. Данный способ чаще всего применяется в отношении пожилых людей, которым звонят и сообщают, что их денежные средства нуждаются в защите, - поясняют в УМВД.

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