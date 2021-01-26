На Камчатке коммунальщика обвинили во взятке в 800 тысяч рублей

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере завели в отношении начальника отдела управления ЖКХ города Елизово.

Он курировал муниципальный контракт на сумму более 92 миллионов рублей, согласно которому необходимо было восстановить сети наружного освещения на улицах населенного пункта.

По версии следствия, чиновник получил от подрядчика 800 тысяч рублей взятки. Взамен обещал поспособствовать замене характеристик, параметров работ и используемых материалов, беспрепятственной приемке работ и их своевременной оплате.

Деньги передал посредник, который, как и взяткодатель, тоже стал фигурантом уголовного дела.

"Проведены обследования, обыски по местам жительства и работы обвиняемого и подозреваемых, обнаружены и изъяты: предмет взятки, средства связи и иные предметы и документы имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - сообщает региональное СУ СК РФ.