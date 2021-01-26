На Сахалине пенсионер умер в очереди в банке

Сахалинский СК начал проверку по факту смерти пенсионера в городе Долинске. 74-летний мужчина скончался, стоя в очереди в банке.
Телесных повреждений на его теле не нашли.
"Согласно данным судебно-медицинского исследования тела погибшего, предварительной причиной смерти является острая сердечно-сосудистая недостаточность", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Во время проверки будут установлены точные обстоятельства смерти мужчины, а также "приняты меры профилактического характера".