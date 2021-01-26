На Сахалине попавшая накануне в ДТП женщина родила дочь

Жительница Южно-Сахалинска, попавшая вчера на скорой помощи в ДТП, родила дочь.

По информации пресс-службы правительства региона, она чувствует себя хорошо, здоровью ребенка и матери ничего не угрожает.

Напомним, что накануне спецавтомобиль столкнулся с внедорожником на перекрёстке. У акушера, водителя и беременной женщины диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

Фельдшеру оказывают помощь в торакальном отделении. Женщина-водитель второй машины направлена на амбулаторное лечение.