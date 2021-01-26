Самолеты Ту-142МЗ провели полет над Беринговым и Чукотским морями

Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ провели плановый полет над Беринговым и Чукотским морями.

Два самолета пролетели более восьми тысяч километров. Время в воздухе превысило 11 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту. Их сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ.

"Полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - говорится в сообщении.