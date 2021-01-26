В Хабаровском крае руководство детсада оштрафовали за избиение девочки

Новости

Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19 04:28
Академик оценил опасность вакцины для бессимптомных носителей COVID-19 04:02
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах 03:30
СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера 03:05
Минфин США возглавит Джанет Йеллен 02:43
Пользователи Twitter станут "орнитологами" в рамках борьбы с фейками 02:38
После взрывов на золотом прииске в Китае нашли тела девяти рабочих 02:18
Умер спортивный комментатор Эрнест Серебренников 02:12
Во Франции резко выросло число госпитализаций с COVID-19 02:05
Генсек ООН: Мы столкнулись с худшим экономическим кризисом за столетие 01:52
В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заболеть COVID-19 от вакцин 01:36
Байден предсказал Америке больше смертей из-за коронавируса 01:25
В ВОЗ назвали будущее коронавируса 01:00
В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 25.01.2021
Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии 25.01.2021
В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса 25.01.2021
Боец ММА Федор Емельяненко выписан из больницы 25.01.2021
В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 25.01.2021
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 25.01.2021
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 25.01.2021
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 25.01.2021
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 25.01.2021
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 25.01.2021
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 25.01.2021
Путин поручил поддержать писателей 25.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 04:30
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае руководство детсада оштрафовали за избиение девочки

Текст: Артем Красиков

В Комсомольске-на-Амуре заведующую детским садом оштрафовали за применение сотрудником недозволенных методов воспитания.

В Комсомольске завели дело на воспитателя, ударившего ребенка в детсаду

Инцидент произошел 18 ноября прошлого года, когда младший воспитатель ясельной группы ударила двухлетнюю девочку по голове и рукам за отказ принимать пищу.

Видеоролик из детсада сразу же появился в социальных сетях. На женщину завели уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей (статья 156 УК РФ).

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, учреждение и заведующую привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 60 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Эксперты РФ и США начали работу над продлением ДСНВ
Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными