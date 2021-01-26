В Хабаровском крае руководство детсада оштрафовали за избиение девочки

В Комсомольске-на-Амуре заведующую детским садом оштрафовали за применение сотрудником недозволенных методов воспитания.

Инцидент произошел 18 ноября прошлого года, когда младший воспитатель ясельной группы ударила двухлетнюю девочку по голове и рукам за отказ принимать пищу.

Видеоролик из детсада сразу же появился в социальных сетях. На женщину завели уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей (статья 156 УК РФ).

Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, учреждение и заведующую привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 60 тысяч рублей.