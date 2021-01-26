В Приморье переселят пенсионеров, живущих в доме без окон

В Дальнегорске переселят пенсионеров, которые живут в доме без окон, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию городского округа.

Некоторое время назад в социальных сетях появился ролик, в которых приморский блогер рассказал о жизни семи пенсионеров в пустующем многоквартирном доме в Дальнегорске. На кадрах видно, что в доме не везде есть окна и двери, на термометре около 10 градусов тепла. Люди ходят по квартирам в верхней одежде. Автор видео утверждал, что власти не признают дом аварийным и не расселяют пенсионеров.

Власти Дальнегорска сообщали, что нет законных оснований для переселения семерых пенсионеров, а позже добавили, что пройдет экспертиза состояния жилья, будет решаться вопрос о предоставлении жилых помещений маневренного фонда. Региональный СК РФ инициировал доследственную поверку по признакам халатности.

Теперь пенсионеры готовятся к переезду. Как сообщили власти Дальнегорска, побывавший в городе губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил дом и увидел, что его жители собирают вещи.

По словам главы Дальнегорского городского округа Александра Теребилова, расселение жителей многоэтажки планируется к концу недели. Власти обещают помочь им при переезде.