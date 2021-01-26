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26.01.2021 10:05
Рубрика: Происшествия

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при пожаре в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Мужчина, пострадавший при пожаре на заводе "Уфаоргсинтез" находится в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавший при взрыве на заводе в РТ находится в тяжелом состоянии

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе минздрава РБ, на пациента оказали токсическое воздействие продукты горения. Мужчину осмотрели все специалисты, сейчас проводится лечение и дообследование.

Напомним, пожар на заводе ПАО "Уфаоргсинтез" в промзоне Уфы начался около пяти часов дня по московскому времени 25 января. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, горели две емкости на площадке предприятия. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседнее оборудование. Они тушили пожар всю ночь. Полная ликвидация была объявлена только в 4.33 по московскому времени 26 января.

При пожаре один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщили в ПАО АНК "Башнефть", основные установки завода не прекращали работу и функционируют в штатном режиме. Также в компании уточнили: по результатам экологического мониторинга превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в районе завода не зафиксировано. На заводе создали комиссию по выяснению причин произошедшего. Также в "Башнефти" подчеркнули, что "Уфаоргсинтез" выпускает только нефтехимическую продукцию.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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