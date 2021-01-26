В Мордовии возбудили дело по сети подпольных казино в трех регионах РФ

Новое уголовное дело против одиннадцати организаторов незаконного игорного бизнеса возбуждено в Мордовии. По данным правоохранительных органов, сеть подпольных казино действовала в трех регионах - Москве, Мордовии и Пензенской области. Доход, полученный дельцами, составил около 100 миллионов рублей.

Как сообщил Следственный комитет по региону, фигурантам инкриминируется организация преступного сообщества и участие в нем (части 1,2 статьи 210 УК РФ). Ранее в отношении нескольких подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Подпольные казино действовали с марта 2019-го по август 2020 года.

В МВД России уточнили, что, помимо игорного оборудования, злоумышленники использовали интернет и систему экспресс-майнинга, состоявшую из терминалов с доступом к облачному майнингу одной из криптовалют.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 предполагаемых организаторов и активных участников сообщества. Шестерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному - в виде запрета определенных действий, еще четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказала Ирина Волк.

Сообщество имело четкую иерархию, для конспирации применялись IP-телефония и мессенджеры, а также специальные системы допуска к незаконным азартным играм.

По предварительным данным, преступный доход, полученный дельцами игорного бизнеса, может превышать 100 миллионов рублей.

Проведено более 30 обысков в Москве, Московской и Пензенской областях, а также Мордовии. Изъята компьютерная техника, электронные носители информации, телефоны, банковские карты, купюроприемники, термопринтеры, а также деньги в сумме более 4,5 миллионов рублей.

Расследование продолжается.