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26.01.2021 16:37
Рубрика: Общество

Из-за аномальных морозов в Сибири отменили сотни автобусных рейсов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Аномальные морозы на территории сибирских регионов стали причиной отмены сотен автобусных рейсов. Как передает ТАСС, в течение двух последних дней только по данным минтранса Алтайского края на маршруты не вышло 226 пассажирских автобусов.

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В целом отмена междугородних и внутрирегиональных рейсов коснулась Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края. Это происходит ради безопасности пассажиров, так как сильные морозы провоцируют поломки автотранспорта в пути. В результате пассажиры могут получить обморожения.

Метеорологи в течение двух дней фиксируют аномальные даже для Сибири морозы. Температура воздуха в некоторых населенных пунктах опускалась до минус 47 градусов. Причиной столь низких температур специалисты называют приход холодных воздушных масс с территории Якутии. Рекордные морозы сегодня были зафиксированы в Томской и Кемеровской областях.

В Томской области на 1-2 градуса были побиты температурные рекорды на шести метеостанциях. Самая низкая температура, минус 46 градусов, отмечена в Батурино. Это на 0,8 градуса ниже предыдущей минимальной отметки, зафиксированной в 1979 году. Аналогичная ситуация в Кузбассе, где рекорды были отмечены на трех метеостанциях, они превысили показатели 2006 и 1969 годов. На Алтае, в селе Волчиха, столбик термометра опустился до минус 47 градусов. Сильные морозы отмечаются также на территории Красноярского края и Иркутской области.

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Между тем уже с завтрашнего дня холодный фронт отступит и, например, в Новосибирск придет резкое потепление. Как сообщили "РГ" в мэрии города, ночью здесь еще сохранятся 30-градусные морозы, к утру потеплеет до минус 20, а днем, по прогнозам специалистов, термометры покажут всего минус 3-5 градусов. Вместе с этим регион ожидают обильные снегопады.

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