Омичи вернули в полицию выданные по ошибке деньги

Двое жителей города Омска принесли в полицию 50 тысяч рублей, которые обнаружили в купюроприемнике одного из банкоматов.

Омичи рассказали, что пришли к банкомату, чтобы положить на карту денежные средства. Однако при случайном нажатии кнопки устройство по неизвестной причине выдало им крупную сумму наличных.

- Банк в этот момент не работал, и честные омичи отправились с деньгами в ближайший участок полиции, - сообщает УМВД России по Омской области.

Полицейские приняли денежные средства и оформили необходимые документы. А спустя некоторое время в дежурную часть обратились представители банка с сообщением о случайной выдаче денежных средств банкоматом.

Сотрудники МВД вернули в банк необходимую сумму. О том, как финансовое учреждение отблагодарило честных клиентов, не сообщается.