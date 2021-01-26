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26.01.2021 06:34

Транснефть - Западная Сибирь в 2020 году направила 461 млн рублей на улучшение условий труда

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги выполнения мероприятий в области охраны труда. В минувшем году на эти цели был направлен 461 миллион рублей.

В течение года были закуплены переносные приборы контроля и сигнализации уровней предельно допустимых концентраций углеводородов для использования при проведении работ. Также выполнены работы по модернизации систем отопления и кондиционирования. Проверена эффективность работы 810 вентиляционных систем зданий, 547 рабочих мест оснащены дополнительными системами местного освещения.

Затраты предприятия на приобретение современной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) составили 135 млн рублей. Вся спецодежда, спецобувь и СИЗ для работников сертифицированы и отвечают отраслевым требованиям.

В целях повышения уровня знаний по охране труда за 2020 год 1331 сотрудник прошел целевое обучение. С учетом санитарно-эпидемиологических требований обучение проходило в дистанционном режиме. С целью охраны здоровья сотрудников в течение года проводились плановые периодические медицинские осмотры. Также была выполнена специальная оценка условий труда почти на 2 тыс. рабочих мест.

В 2020 году в АО "Транснефть - Западная Сибирь" прошел инспекционный аудит, по итогам которого система управления охраной труда предприятия была признана соответствующей новому международному стандарту ISO 45001:2018. Достижения акционерного общества в вопросах охраны здоровья и безопасности труда также были отмечены на региональных и городских конкурсах. Новосибирское районное нефтепроводное управление заняло первое место в конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда среди организаций г. Новосибирска. Акционерное общество отмечено дипломом победителя конкурса "Лучший работодатель Омской области" в номинации "Улучшение условий и охраны труда в производственной сфере".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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