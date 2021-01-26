В Красноярске объявили режим "черного неба"

Среднесибирское УГМС объявило в Красноярске режим "черного неба" или метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ориентировочно он продлится 26-27 января.

Режим НМУ объявляется в городе в безветренную погоду. Тогда краевую столицу накрывает шлейф промышленных выбросов и автомобильных выхлопов.

Особенно сложная ситуация в сильные морозы, когда над городом еще висит и туман с Енисея. Он "придавливает" смог к земле. Сейчас в Красноярске установились 30-градусные морозы.