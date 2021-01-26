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26.01.2021 15:30

Выспаться на ульях

Дагестанский предприниматель запатентовал домики для пчелотерапии
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 14(8365)
Бизнесмен Омари Калаев занялся конструированием апидомиков, которые служат для оздоровительной терапии, получившей название "Сон на ульях". Параллельно бизнесмен продвигает продукты и услуги оздоровительного пчеловодства.
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Интерес к необычному делу зародился у него 33 года назад. Тогда 32-летний Омари заведовал подсобным пчеловодческим хозяйством НИИ радиокомпонентов министерства электронной промышленности в Подмосковье. Как-то к нему в гости приехал давний знакомый - доктор биологических наук Роберт Козин, который поведал необычную историю. Он рассказал, что его аспиранты вылечили и вернули на работу больного раком - одного из руководителей ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук).

Ученого с согласия родных забрали из московской квартиры и повезли на пасеку Тимирязевской академии. Там над двумя ульями-лежаками поставили двухъярусную кровать, устроив своеобразный лазарет. Уже через неделю академик смог самостоятельно встать, а через 40 дней вернулся на работу.

- Этот невероятный рассказ произвел тогда на меня сильное впечатление, и я начал у себя на пасеке проводить исследования. Были даже определенные результаты, но собрать статистику и продолжить изучение по разным причинам не удалось. С 1991 года я перестал заниматься пчелами, решив отложить свое увлечение до лучших времен, - рассказывает Калаев.

Эти времена настали только через 25 лет. За прошедшие годы Омари стал успешным бизнесменом - на созданной им мебельной фабрике работали более тысячи человек. Но экономический кризис и девальвация рубля в 2014 году привели к тому, что он был вынужден закрыть свое предприятие. И тогда Калаев вновь вспомнил о пчелах.

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Для начала он выяснил, кто и где занимается апитерапией. Оказалось, что на постсоветском пространстве этим увлеклись на Алтае, в Краснодарском крае, Казахстане и на Украине. Благодаря книге "Сон на ульях" Омари узнал, что Запорожский медицинский институт провел соответствующие исследования и дал заключение о пользе пчелиной терапии при разных заболеваниях. Тогда Калаев понял, что это очень востребованное и перспективное направление.

- Вначале занялся разработкой биомодулей для пчел. Люди ради получения товарного меда вытащили насекомых из их природных жилищ и посадили в ульи разных систем. В них они не могут долго обитать без помощи человека. Биомодуль, который я придумал, позволяет пчелосемье существовать без помощи человека несколько лет. Он предназначен не для получения меда, а именно для проживания насекомых, - пояснил бизнесмен.

Следующим этапом стало строительство апидомиков. Это строения из досок, где человек живет и спит по соседству с пчелами. Первые два были сделаны в Абхазии, где Омари протестировал их на себе и своих близких.

- Оздоровительный эффект возникает благодаря ингаляции - вдыханию во время сна ароматного целебного воздуха из ульев. Кроме того, тепло от пчел и гул успокаивают и делают сон глубоким. Кстати, сейчас ведутся исследования биорезонанса и его благотворного влияния на здоровье человека, - рассказывает Омари Калаев.

Типовой модульный апидомик состоит из веранды, прихожей, спальни, санузла, строится из экологически чистых материалов. Он утепленный, поэтому жить в нем можно круглогодично. Оптимальный вариант - поставить такой в частном дворе, на даче либо на туристических базах и в гостиничных комплексах. В процессе отработки терапии "Сон на ульях" Калаев создал новый продукт, который назвал "правильный мед".

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- Он состоит из всех продуктов пчеловодства - меда, перги, маточного молочка, воска, прополиса, пчелиного яда и подмора, экстракта восковой моли и трутневого гомогената. Но все ингредиенты в нем сбалансированы. "Правильный мед" - природное биологически активное вещество, в котором содержатся все необходимые для поддержания организма человека элементы. Он одновременно является пробиотиком с высоким уровнем содержания лактобактерий. Их выращивание в данном продукте - ноу-хау, и в настоящее время идет процесс регистрации авторских прав на изобретение, - сообщил Калаев.

Кстати, на все свои новации предприниматель старается получить авторские свидетельства и патенты. Так, уже получен патент на промышленный образец апидомика, свидетельство на товарный знак "Апистар" и Apistar. Прошли испытания, запатентованы и получили международные сертификаты модульные апидомики, терапия "Сон на пчелах", система оздоровительного пчеловодства и туризма, бизнес-модели "Гостевая пасека", "Апикабинеты", "Апи Спа-центры", "Апикурорт".

Как отмечает Калаев, апидомики спроектированы так, чтобы их можно было строить и в промышленных масштабах, и в домашних условиях. Выпуск налажен в Московской области и в Махачкале. Цена зависит от пожеланий клиента. Бюджетный вариант обойдется примерно в 250 тысяч рублей.

Фото: iStock
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По словам Калаева, покупают апидомики в основном частные лица, желающие поставить их на участке в качестве домашнего санатория.

- Появился спрос со стороны курортных учреждений - пансионатов, санаториев, домов отдыха, турбаз. Интересуются пчеловоды, желающие открыть "Гостевые пасеки". Ведутся переговоры с компаниями из Японии, Швейцарии, Болгарии, Англии, Абхазии, Финляндии, - добавил Калаев.

Пока изготовлены и используются 12 апидомиков. Семь из них находится в частном пользовании у клиентов из Дагестана, Московской и Рязанской областей, а также Абхазии. Один установлен на территории районной больницы в дагестанском селе Кумух, где проводятся клинические исследования. Остальные заказали для гостевой пасеки в селении Куркли Лакского района, санатория "Родде" в селе Гуниб, а также для парка "Пространство детской мечты", который построен в Домодедово.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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