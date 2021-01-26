"Россети Северный Кавказ" модернизировали в КЧР оборудование на 31 подстанции

"Россети Северный Кавказ" в течение 2020 года в зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" выполнили работы по модернизации и обновлению оборудования на 31 подстанции 35-110 кВ. От объектов получают электроэнергию несколько десятков населенных пунктов Карачаево-Черкесии.

В частности, на питающих центрах 110 кВ "Октябрьская" и "Зеленчук" в Прикубанском и Зеленчукском районах установлены новые цифровые устройства связи и телемеханики. Они позволяют своевременно предупреждать и снижать риск нештатных ситуаций, повышают эффективность диспетчерско-технологического управления энергообъектами. Это, в свою очередь, способствует обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей.

На 24 подстанциях 35 кВ в прошлом году впервые установлены специальные комплексы для повышения их наблюдаемости и передачи данных в центральный диспетчерский пункт. Новое оборудование дает возможность удаленно следить за работой энергообъектов и осуществлять мониторинг параметров энергопотребления питающего центра в режиме реального времени.

Кроме этого, на подстанциях "Береговая" и "Первомайская" заменены 10 масляных выключателей, на подстанции "Южная" в Черкесске дополнительно установлены защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов, на подстанциях "Хабез", "Береговая" и "Октябрьская" выполнен ремонт 30 комплектов дуговых защит. Для повышения надежности энергоснабжения горнолыжного курорта Домбай на питающем центре "Гоначхир" обновлены три высоковольтных ввода 110 кВ силового трансформатора.

Всего же в прошлом году на подстанциях 35-110 кВ, снабжающих электроэнергией потребителей всех районов и городов республики, специалисты филиала выполнили капитальный ремонт двух силовых трансформаторов, более 130 единиц коммутационного оборудования, а также текущий ремонт около двух тысяч единиц другого оборудования.

Проведенные работы способствуют обеспечению качественного электроснабжения всех категорий потребителей Карачаево-Черкесии.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"