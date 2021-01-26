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26.01.2021 16:20

"Россети Северный Кавказ" пресекли почти 4 тыс фактов энерговоровства на 1,5 млрд рублей

3 тысячи 943 факта неучтенного потребления электроэнергии пресекли специалисты "Россети Северный Кавказ" в 2020 году. С января по декабрь прошлого года энергетикам удалось вернуть почти 325 млн кВт.ч. Этот показатель на 121 млн кВт.ч превышает объем предотвращенных годом ранее хищений энергоресурса. Стоимость "украденных" киловатт-часов - более 1,5 млрд рублей (на 879 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года).
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

В Республике Дагестан сотрудники энергокомпании пресекли 1 783 случая энерговоровства на 665,5 млн рублей. На территории Северной Осетии энергетики обнаружили 173 факта энерговоровства более чем на 677 млн рублей. В Ингушетии специалисты в 2020 году обнаружили 427 фактов незаконного потребления ресурса на 96 млн рублей. В Карачаево-Черкесии выявлено 288 фактов почти на 40 млн рублей. В Кабардино-Балкарии энергетики составили 418 актов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на сумму свыше 29 млн рублей. В Чеченской Республике выявлено 678 случаев хищения на 17 млн рублей. На Ставрополье - 176 фактов незаконного потребления ресурса на 12 млн рублей.

Добиться значительного роста показателя, напрямую влияющего на надежность электроснабжения Северо-Кавказского федерального округа, компании удалось благодаря активной информационно-разъяснительной работе с потребителями, а также постоянному взаимодействию с правоохранительными органами.

Основным инструментом энергетиков в борьбе с энерговоровством по-прежнему остаются рейдовые мероприятия. Рабочие группы, в которые входят специалисты технических блоков и подразделений безопасности, а также представители правоохранительных органов регулярно проводят контрольный съем показаний и осматривают воздушные линии на предмет незаконных подключений к электросетям. По каждому факту составляется акт о неучтенном потреблении энергоресурса. В рамках законодательства РФ сумма ущерба, причиненного энергокомпании юридическим лицом, рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы потребителя-юрлица. По отношению к физлицам также в рамках закона применяется расчет десятикратного норматива потребления. В итоге погоня за сомнительной экономией на энергопотреблении оборачивается для нарушителя десятикратными расходами.

"Неучтенное потребление ресурса может стать причиной технологических нарушений. Кроме того, действия энерговоров напрямую влияют на качество электроснабжения, в том числе социальных объектов: детских садов, школ и больниц. Специалисты нередко отмечают падение напряжения в районах, где проблем быть не должно: оборудование исправно, мощности вполне достаточно. В 90 % случаев причина - несанкционированное подключение и энерговоровство, то есть неконтролируемая нагрузка на сеть", - отметил Дмитрий Зверков, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг "Россети Северный Кавказ".

Энергетики также напоминают, что самовольные подключения к электросетям опасны для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей электроэнергии.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия

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