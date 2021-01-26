Археологи нашли в Великом Новгороде средневековый Немецкий двор

Археологи обнаружили в центре Великого Новгорода следы Немецкого двора - официального представительства и торговой фактории ганзейских купцов в XII-XVI веках. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Открытие, совершенное совместной экспедицией Института археологии РАН, Новгородского государственного музея-заповедника и Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, можно назвать долгожданным. По словам заместителя директора Института археологии РАН Петра Гайдукова, о существовании Немецкого двора на территории современного квартала № 38 свидетельствовали многочисленные письменные источники, и русские, и западноевропейские.

Однако границы резиденции ганзейских купцов в источниках обозначались достаточно произвольно. Археологи владели лишь примерными координатами: к востоку от Ярославова Дворища, между улицами Ильиной и Славной, в районе современной Большой Московской улицы. Кроме того, известно, что не очень далеко от церкви Святого Петра находилась церковь Иоанна Крестителя, построенная в XIV веке. Последнюю в документах обычно описывают как "церковь у Немецкого двора".

20 лет назад был обнаружен фрагмент улицы Славной, с которой ученые связывают границы Немецкого двора, но этих данных оказалось недостаточно, чтобы установить его точное местонахождение. Ситуация прояснилась только сейчас благодаря археологическим раскопкам на территории будущего историко-археологического квартала, создаваемого в современном квартале № 38 по инициативе Академии наук и Новгородского музея-заповедника.

Первой ласточкой стала часть стены церкви Иоанна Крестителя, которую ученые обнаружили летом прошлого года. Археологи нашли также настилы средневековой улицы Михайловой. Кроме того, в 15 метрах к северу от церкви Иоанна Крестителя открылась мостовая Большой Пробойной улицы, к которой подходил межусадебный частокол. Ученые предположили: к западу от частокола начинается Немецкий двор, длина которого вдоль улицы составляет около 60 метров.

- Поскольку теперь точно известно, где проходили средневековые улицы Славная и Михайлова, мы можем уверенно определить границы Немецкого двора: его восточная граница проходила по улице Славной около церкви Иоанна Крестителя, западная - под современными домами и тротуаром на улице Большая Московская. В 2021 году мы предполагаем найти северную границу Немецкого двора, после чего будет возможно наметить план его дальнейшего изучения, - отметил Петр Гайдуков.