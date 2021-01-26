В Вологодской области трое детей пострадали в ДТП

В Грязовецком районе Вологодской области в ДТП пострадали два трехмесячных мальчика-близнеца и их 12-летний брат.

Дети госпитализированы, сообщили во вторник в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 25 января. Около 17 часов на 434-м километре федеральной трассы Москва - Архангельск мужчина 1964 года рождения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем с полуприцепом. Сам водитель и 34-летняя мать детей не пострадали, как и шофер грузовика. Детей с травмами отправили в больницу.

Как добавили в Госавтоинспекции по Вологодской области, за прошедший день зарегистрированы семь ДТП, в которых погибли двое и 14 человек получили травмы, из них половина - несовершеннолетние дети.

Кстати

В ДТП на третьем километре автодороги Чекшино - Тотьма - Никольск погибли девятилетний мальчик и его мама. Авария случилась 25 января утром. Здесь причины те же - выезд на полосу встречного движения при обгоне и столкновение с другой машиной.