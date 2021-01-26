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26.01.2021 13:54
Рубрика: Власть

Медведев: Жители осажденного Севастополя должны получить ветеранские выплаты

Текст: Айсель Герейханова

Жители осажденного Севастополя получат выплаты в размере 75 тысяч рублей, предусмотренные для ветеранов ВОВ. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе второго социального онлайн-форума.

Фото: Пресс-служба Главного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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"Надо справедливость восстановить, вне всякого сомнения, жители осажденного Севастополя эту выплату должны получить", - сказал Медведев. Напомним, что эти выплаты были предусмотрены для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.

По мнению Медведева, средства на эти цели можно изыскать. С просьбой о выплатах к председателю ЕР в ходе форума обратились представители города, которые сообщили, что жители осажденного Севастополя были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны в прошлом году, но не получили единовременной выплаты в размере 75 тысяч рублей, которая полагалась к 75-летию Победы.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь 75 лет Великой Победы

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