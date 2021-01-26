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26.01.2021 15:01
Рубрика: Происшествия

На Кубани мужчина отрубил голову сестре из-за спора о наследстве

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На Кубани конфликт 46-летнего жителя Кавказского района и его 55-летней сестры закончился убийством: в пылу ссоры из-за наследства мужчина отрубил родственнице голову. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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По информации следователей, в минувшее воскресенье, 24 января в гости к фигуранту в его дом в станице Казанской пришла сестра, с которой они начали пить. Со слов мужчины, на следующее утро во дворе между ними вспыхнула ссора. Причиной неприязни стало наследство, оставленное после смерти родителей. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил женщину в область головы и отсек ее. После этого он зашел в дом, тело оставил на улице, и через некоторое время его увидели через забор соседи.

- Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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