На Кубани мужчина отрубил голову сестре из-за спора о наследстве

На Кубани конфликт 46-летнего жителя Кавказского района и его 55-летней сестры закончился убийством: в пылу ссоры из-за наследства мужчина отрубил родственнице голову. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

По информации следователей, в минувшее воскресенье, 24 января в гости к фигуранту в его дом в станице Казанской пришла сестра, с которой они начали пить. Со слов мужчины, на следующее утро во дворе между ними вспыхнула ссора. Причиной неприязни стало наследство, оставленное после смерти родителей. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил женщину в область головы и отсек ее. После этого он зашел в дом, тело оставил на улице, и через некоторое время его увидели через забор соседи.

- Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении мужчины.