Под Анапой на площади в 2 тысячи кв метров загорелись плавни

Борьба с природным пожаром осложняется труднодоступной местностью и сильным ветром с порывами до 16 метров в секунду. Сообщается, что на тушение возгорания привлечено 94 человека и 33 единицы техники от Анапского пожарно-спасательного гарнизона, отрядов муниципальной службы спасения и "Кубань Спас", а также от МЧС России 60 человек и 15 единиц техники, в том числе высокой проходимости.

На месте ЧП работает оперативная группа регионального МЧС под руководством заместителя начальника ГУ Государственной противопожарной службы Андрея Потахова.

По информации пресс-службы администрации города-курорта, координация сил и средств осуществляется мэром Анапы Василием Швецом. Во время обсуждения с членами оперштаба плана дальнейших действий по ликвидации пожара начальник Анапского пожарно-спасательного гарнизона Роман Константинов доложил, что в настоящий момент "огнем пройдено 35-40 гектаров". В тушении задействован также недавно приобретенный болотоход. Угрозы жилым домам нет. На федеральной трассе для безопасности транспортного потока дежурят экипажи ДПС.

Глава Анапы поручил обеспечить регулярный подвоз воды, развернуть мобильные пункты питания для спасателей, казаков и волонтеров, усилить охрану правопорядка, а также организовать дежурство экипажей скорой помощи. Кроме того, по его словам, необходимо предусмотреть в местных санаториях места для эвакуации на тот случай, если дымовая завеса подойдет близко к домам.

- Если до утра пожар не удастся локализовать, то привлечем авиацию. При таком ветре справиться с огнем с земли очень сложно, а нам нельзя терять время, поэтому вертолеты окажут значительную помощь. Готовьте заявку в главное управление МЧС Краснодарского края, - сказал Василий Швец.

В ночное время в районе пожара в плавнях будут дежурить казаки и спасатели.

Пожар начался сегодня днем с того, что загорелся камыш в плавневой зоне. После чего огонь стремительно распространился со стороны станицы Анапской (она расположена примерно в пяти километрах от города) вглубь плавней.