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26.01.2021,  
09:37
Текст:  Антон Валагин

Уникальную подлодку ЧФ отремонтируют до конца года

Фото: Дмитрий Cкляренко/Wikimedia.org Фото: Дмитрий Cкляренко/Wikimedia.org
Фото: Дмитрий Cкляренко/Wikimedia.org

Ремонт дизель-электрической субмарины Черноморского флота "Алроса" планируется завершить до конца 2021 года.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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- Техническая готовность корабля сейчас составляет 80 процентов. Подлодка проходит ремонт с элементами модернизации, - рассказал ТАСС представитель 13-го судоремонтного завода Севастополя.

Также завершается ремонт ракетного корабля на воздушной подушке "Бора", в работе на 13-м СРЗ находятся сторожевик "Ладный", десантные корабли "Азов", "Орск" и "Ямал". Ремонт кораблей и судов для ВМФ России ведется по контракту с Минобороны.

Дизель-электрическая подлодка "Алроса" - единственный представитель проекта 877 "Палтус", оснащенный водометным движителем вместо винта. Модификация получила индекс 877В и стала самой тихой из кораблей своего класса. В ходе модернизации "Алроса" получит возможность применять крылатые ракеты "Калибр".

Субмарина снималась в ряде кинофильмов: "Первый удар" с "Джеки Чаном, "72 метра", "На всех широтах".

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