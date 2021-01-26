В Краснодаре при падении башенного крана погибли два человека

В Краснодаре на строительной площадке ЖК "Ракурс" по адресу 1-й Лиговский проезд, где возводился новый дом, неожиданно рухнул башенный кран. В результате погибло два человека - 69-летний мужчина и 55-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в понедельник, 25 января. Известно, что башенный кран по непонятным пока причинам сломался пополам и рухнул на землю. Находившаяся в кабине крановщица, которая управляла техникой, оказалась зажата в кабине и скончалась на месте. Также погиб 69-летний мужчина, находившийся рядом.

Сейчас по факту этого инцидента следственным комитетом организована проверка. Сотрудники ведомства выясняют причины падения крана и устанавливают личности погибших.