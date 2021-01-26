На Ямале расследуют хищение 59 млн рублей при строительстве детсада

На Ямале расследуют преступления, совершенные при строительстве объектов в Лабытнанги и поселке Аксарка в рамках государственных контрактов.

Фигурантами по делу проходят бывший руководитель строительной компании и директора государственного казенного учреждения. В частности, первого подозревают в мошенничестве, совершенном группой или в особо крупном размере, и двух взятках. Об этом сообщает пресс-служба СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, с ноября 2014 года по декабрь 2015 руководитель строительной компании обманом похитил 59 миллионов рублей при выполнении работ и сдаче в эксплуатацию детского сада в Лабытнанги. При этом он знал, что поставленное в садике оборудование не соответствует условиям контракта.

Как отмечает СК, подозреваемый также давал взятки директору государственного казенного учреждения в виде 4 миллионов рублей и права собственности на земельный участок и дом стоимостью 8 миллионов рублей. Так, директор ГКУ согласовывал стоимость оборудования, поставляемого на строительство животноводческого комплекса в Аксарке, и осуществлял его приемку.

В отношении директора ГКУ также возбуждены уголовные дела по статье о получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило посредников. которые помогали директору стройфирмы. Так, в отношении трех человек возбуждены уголовные дела за посредничество во взяточничестве.

Обстоятельства преступлений устанавливаются, расследование продолжается.