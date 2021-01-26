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26.01.2021 16:47
Рубрика: Экономика

В Челябинске установили "умные" светильники

Текст: Михаил Пинкус
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска
Фото: Пресс-служба мэрии Челябинска

Челябинск стал первым российским городом-миллионником, заключившим энергосервисный контракт по установке "умного" наружного освещения. Новые светильники уже появились в Металлургическом районе, сообщили во вторник в городской администрации.

Около миллиона "умных" счетчиков могут оказаться вне закона

- В Металлургическом районе, включая отдаленные поселки, инновационное освещение появится до середины апреля, - рассказали вице-мэры Челябинска Максим Куляшов и Олег Извеков. - Уровень мощности освещения будет автоматически регулироваться в зависимости от времени суток и от интенсивности трафика. На каждой улице проведен светотехнический расчет, согласно которому, в зависимости от параметров и будет регулироваться освещение. Для внутриквартальных проездов будет один уровень, для магистральных улиц - другой. Сумма инвестиций - порядка 150 миллионов рублей. В результате мы ожидаем получить экономию до 73 процентов.

Энергосервисный контракт рассчитан на семь лет. В течение этого времени подрядчик возьмет на себя все затраты по установке новых светильников и их содержанию в Металлургическом районе. По истечении срока муниципалитет примет освещение к себе на баланс.

В районе будет установлено 4 850 новых светильников, данные будут собираться в единый мониторинговый центр, что позволит оперативно реагировать на любые сбои в работе освещения. Сегодня они уже появились на улицах Богдана Хмельницкого и Мира, отметили в мэрии.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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