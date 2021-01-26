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26.01.2021 15:19
Рубрика: Происшествия

В Тобольске экс-полицейского осудили на 14 лет за убийство жены

Текст: Татьяна Воробьева

Тобольский городской суд вынес приговор по резонансному преступлению 2019-го года: тогда погибла молодая женщина, родственники которой заподозрили в случившемся ее бывшего супруга, в прошлом - сотрудника правоохранительных органов.

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- Он признан виновным по статье 105 УК РФ "Убийство", ему назначено наказание в виде 14 лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила "РГ" помощник председателя суда Светлана Гончарова. - Также суд признал мужчину виновным по статье 117 "Истязание", но по ней дело было прекращено в связи с истечением срока давности.

По информации Следственного комитета Тюменской области, 3 октября 2019 года женщина выпала из окна четвертого этажа жилого дома в Тобольске. Несмотря на оказанную медпомощь, она умерла в машине "скорой".

Отметим, что история гибели 25-летней матери двоих дочерей получила широкую огласку после эфира на Первом канале. После программы председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные, озвученные родственниками девушки.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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