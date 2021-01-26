Постановление правительства Саратовской области от 26 января 2021 года № 41-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 26 января 2021 года № 8 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

часть вторую пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"Установить, что деятельность кинотеатров осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) в кинотеатрах", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года, заполняемостью кинозала не более 50 процентов от общего количества мест.";

часть первую пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

"1.4. Установить, что доступ посетителей в объекты культуры (театры, филармонии, дома культуры и т. п.), циркового искусства, концертные организации осуществляется при условии соблюдения МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года, наполняемости зрительных мест не более 50 процентов от общего количества мест и запрета доступа организованных групп несовершеннолетних граждан в возрасте до 16 лет.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин







