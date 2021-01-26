Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин

Сергей Добронравов, 22 года

Добронравов Сергей Алексеевич (1921 - 13.11.1943), лейтенант, командир взвода разведки 247-го стрелкового полка 84-й гвардейской Карачаевской стрелковой дивизии.

Родился в Тобольске. До войны учился на литературном факультете Омского педагогического института. Поэт.

Погиб под Великими Луками. Похоронен в деревне Евдокимцево Великолукского района Псковской области.

В Омске имя Сергея Добронравова увековечено на мемориальном камне, посвященном поэтам-фронтовикам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, установленном в 2010 году на Аллее литераторов (Бульвар Л. Мартынова).

Документы, рукописи и фотографии Сергея хранятся в архиве "Омские поэты, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны" в Омском государственном литературном музее имени Ф.М. Достоевского.

Братья Добронравовы - Сергей (слева), Владимир и Борис. Фото: Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского.

Стихотворение Сергея Добронравова

Братья-лейтенанты

Шел на фронт я - стать пилотом.

Не прошел!

Стал командовать стрелками...

брат пришел.

Хоть и младше по рожденью -

Старше чин!

Поднимается с десантом боевым.

Возвращаться от фашистов -

Нелегко,

Выполняет он заданья

Далеко.

Были две уж похоронки,

Он - живой!

Продолжает бить фашистов - волевой.

Но завидовать нечестно

Удальцу...

Мы далеко не уходим -

Не к лицу.

И не можем окопаться,

Нам - нельзя!

По-пластунски, перебежкой...

Так, друзья!

Здесь проверенная дружба

Так важна,

"Незаметная" разведка,

Но - нужна!

Ее ценность станет выше

Там.... Дадим!!!

По лесам пройдем немецким

Брать Берлин.

1943