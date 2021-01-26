Сергей Добронравов: По лесам пройдем немецким брать Берлин

Родился в Тобольске. До войны учился на литературном факультете Омского педагогического института. Поэт.
Погиб под Великими Луками. Похоронен в деревне Евдокимцево Великолукского района Псковской области.
В Омске имя Сергея Добронравова увековечено на мемориальном камне, посвященном поэтам-фронтовикам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, установленном в 2010 году на Аллее литераторов (Бульвар Л. Мартынова).
Документы, рукописи и фотографии Сергея хранятся в архиве "Омские поэты, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны" в Омском государственном литературном музее имени Ф.М. Достоевского.
Братья-лейтенанты
Шел на фронт я - стать пилотом.
Не прошел!
Стал командовать стрелками...
брат пришел.
Хоть и младше по рожденью -
Старше чин!
Поднимается с десантом боевым.
Возвращаться от фашистов -
Нелегко,
Выполняет он заданья
Далеко.
Были две уж похоронки,
Он - живой!
Продолжает бить фашистов - волевой.
Но завидовать нечестно
Удальцу...
Мы далеко не уходим -
Не к лицу.
И не можем окопаться,
Нам - нельзя!
По-пластунски, перебежкой...
Так, друзья!
Здесь проверенная дружба
Так важна,
"Незаметная" разведка,
Но - нужна!
Ее ценность станет выше
Там.... Дадим!!!
По лесам пройдем немецким
Брать Берлин.
1943