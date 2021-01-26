Составлен рейтинг 50 культовых фильмов, не имевших кассового успеха

"Культовый фильм" - понятие достаточно расплывчатое и четкого "официального" определения для него, пожалуй, нет. Особенно с учетом, что всё это довольно субъективно и зачастую нишево. О чем сразу уведомил читателей ресурс The Ringer, представивший свой Тор-50 культовых лент.

При этом издание уточнило, что в его список отбор шел по следующим параметрам: а) картина не имела кассового успеха; б) на первых порах не получила хороших отзывов и широкого распространения; в) стяжала славу, главным образом, когда ушла из массового проката на видео и спецпоказы.

В итоге у экспертов получилось следующее:

1. "Большой Лебовски"

2. "Шоу ужасов Рокки Хоррора"

3. "Под кайфом и в смятении"

4. "Это - Spinal Tap!"

5. "Донни Дарко"

6. "Жаркое американское лето"

7. "Голова-ластик"

8. "Монти Пайтон и Священный Грааль"

9. "Смертельное влечение"

10. "Офисное пространство"

Также в перечень попали "Бешеные псы" Тарантино, первые-вторые-третьи "Зловещие мертвецы", "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Нечто", "Американский психопат", "Клерки" Кевина Смита и так деле.

С полным списком, содержащим к каждой ленте аннотацию в формате мини-эссе, можно ознакомиться по ссылке.