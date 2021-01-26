Новости

Disney ограничил доступ к классике из-за ее "неполиткорректности" 13:53
Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1" 13:42
Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина 13:07
Алису Фрейндлих перевели в обычную палату 12:41
Умерла актриса из "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Ирина Токарчук 12:39

Составлен рейтинг 50 культовых фильмов, не имевших кассового успеха

Новости
    26.01.2021, 13:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Культовый фильм" - понятие достаточно расплывчатое и четкого "официального" определения для него, пожалуй, нет. Особенно с учетом, что всё это довольно субъективно и зачастую нишево. О чем сразу уведомил читателей ресурс The Ringer, представивший свой Тор-50 культовых лент.

Фото: kinopoisk.ru
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года

При этом издание уточнило, что в его список отбор шел по следующим параметрам: а) картина не имела кассового успеха; б) на первых порах не получила хороших отзывов и широкого распространения; в) стяжала славу, главным образом, когда ушла из массового проката на видео и спецпоказы.

В итоге у экспертов получилось следующее:

1. "Большой Лебовски"

2. "Шоу ужасов Рокки Хоррора"

3. "Под кайфом и в смятении"

Фото: kinopoisk.ru
Критики назвали лучшие фильм и сериал 2020 года

4. "Это - Spinal Tap!"

5. "Донни Дарко"

6. "Жаркое американское лето"

7. "Голова-ластик"

8. "Монти Пайтон и Священный Грааль"

Фото: kinopoisk.ru
Зрители назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

9. "Смертельное влечение"

10. "Офисное пространство"

Также в перечень попали "Бешеные псы" Тарантино, первые-вторые-третьи "Зловещие мертвецы", "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Нечто", "Американский психопат", "Клерки" Кевина Смита и так деле.

С полным списком, содержащим к каждой ленте аннотацию в формате мини-эссе, можно ознакомиться по ссылке.

Новости

Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года 12:19
Netflix нашел актера на роль короля Хенсельта для сериала "Ведьмак" 11:22
Компания Marvel объявила о перезапуске комиксов про "Мстителей" 10:41
СМИ: На HBO Max выйдет сериал по миру Гарри Поттера 03:05
⧣ США
Фото: twitter.com/ gameinformer
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 25.01.2021
Опубликованы новые подробности об аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" 25.01.2021
Disney перенес премьеру фильма "King's Man: Начало" из-за COVID 25.01.2021
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Премьеру хоррора "Тихое место 2" вновь перенесли из-за пандемии 25.01.2021
Актер из "Бумера 2" и "Глухаря" Александр Шаляпин покончил с собой 25.01.2021
Мультфильм Pixar "Душа" возглавил российский прокат 25.01.2021
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Бывшая" 22.01.2021
Появился новый кадр из продолжения "Хэллоуина" 21.01.2021
32-летний "Рон Уизли" из "Гарри Поттера" заявил об уходе из кино 20.01.2021