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26.01.2021 23:10
Рубрика: Спорт

Выбор термина

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Неделя № 16(8367)
Описывая Татьяну в романе "Евгений Онегин", Пушкин отпустил знаменитую колкость в адрес ревнителя чистоты русского языка Александра Шишкова: "Все тихо, просто было в ней, Она казалась верный снимок Du comme il faut... (Шишков, прости: Не знаю, как перевести.)". С недавних пор у комментаторов и ведущих "Матч ТВ" права на такую отмазку уже не будет.

По неофициальной информации, сотрудники федерального телеканала получили на прошлой неделе стоп-лист из слов, запрещенных к употреблению в эфире. Причем поговаривают, что документ был спущен с самого верха руководства. Если конкретнее, список состоит из заимствованных слов, разделенных на три категории. Терминами из первой можно пользоваться без каких-либо оговорок. Это давно вошедшие в спортивный лексикон и знакомые более-менее всем "гол", "бомбардир", "рефери", "пас", "овертайм", "пенальти" и другие.

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Вторую, самую маленькую категорию, составляют слова, допустимые к употреблению, но только в поясняющем контексте. Тут, например, специфические названия футбольных амплуа, такие как "реджиста", "треквартиста", "фантазиста" (все - разновидности полузащитников), "латераль" и синонимичный ему "вингер" (фланговый игрок). Впрочем, есть слова вроде "амплуа", "дерби", "инсайд", которые вполне могли бы оказаться и в первом столбике. А вот "терафлекс" (так, оказывается, иногда называют гандбольную площадку по бренду производителя) стоило бы перенести в третью категорию.

"Ростер" и "свипер" говорить в телеэфире теперь запрещено

Там слова, вместо которых комментаторам придется искать синонимы. "Андердог", "дэф", "пивоте", "реф", "ростер", "свипер", "слоумоушн", "ассист" - эти и другие термины теперь под запретом. Всего 40 штук. Присутствие некоторых в этом списке, по правде говоря, вызывает вопросы. Такие слова, как "бэкграунд", "окей", "шорт-лист", кажется, давно вошли в категорию общеупотребительных. А "Чемпионшип" - официальное название второго по силе английского футбольного дивизиона. Забавный нюанс: "корнер" (по-нашему - угловой) угодил сразу в две взаимоисключающие категории - слов, допустимых и недопустимых к употреблению.

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